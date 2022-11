Ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana) - Reprodução Google

Rio – Dois homens foram presos em flagrante, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, após perseguição policial na madrugada deste sábado (12). Eles não tiveram a identificação revelada.

Agentes do 19º BPM (Copacabana) realizavam patrulhamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, também na Zona Sul, quando viram um carro passar em alta velocidade. Os policiais abordaram o veículo, mas o motorista tentou atropelar um dos agentes. Em seguida, um outro homem que estava no carro apontou uma arma para os policiais. Os policiais reagiram.

Os suspeitos fugiram com o carro e só pararam na Avenida Pasteur, em Botafogo, bairro ao lado de Copacabana, quando bateram com o veículo. Um revólver, três celulares e munições foram apreendidos com os homens, e um carro foi recuperado. A ocorrência encaminhada para a 12ª DP (Copacabana).