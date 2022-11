Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Publicado 12/11/2022 17:24 | Atualizado 12/11/2022 20:20

Rio - A Polícia Militar encontrou um corpo, neste sábado (12), quando realizava um patrulhamento, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Equipes localizaram o homem, ainda não identificado, na Avenida Tancredo Neves, no Centro da cidade.

De acordo com a PM, policiais do 20º BPM (Nova Iguaçu) que atuavam no patrulhamento da região isolaram a área e acionaram a perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte. "Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas que possam ajudar a esclarecer o caso", completou.