Desabamento no Jacarezinho afetou cinco famílias - Divulgação

Desabamento no Jacarezinho afetou cinco famíliasDivulgação

Publicado 12/11/2022 17:41

Rio - Por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio na última sexta-feira (11), um imóvel de três andares desabou na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte, afetando cinco famílias. Segundo a Secretaria de Assistência Social, um total de 19 pessoas foram afetadas, entre elas: 13 adultos, três crianças e três adolescentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, duas pessoas deram entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Um homem foi atendido e liberado e uma mulher encontra-se estável.

fotogaleria

Segundo a Defesa Civil, na noite desta sexta-feira (11), 14 sirenes em 12 comunidades do Rio e os agentes foram encaminhados para três ocorrências. A mais grave foi o desabamento de dois pavimentos de um imóvel de três andares na comunidade do Jacarezinho. A queda ocasionou danos aos imóveis vizinhos e durante a vistoria verificou-se risco iminente de colapso da estrutura remanescente. Foram interditados cinco imóveis, sendo um deles o desabado e outros vizinhos.



A Secretaria de Assistência Social informou que a 3ª equipe da Coordenadoria de Assistência Social (CAS), que abrange em seu território a comunidade do Jacarezinho, prestou atendimento a todas as cinco famílias afetadas. A Coordenadoria declarou ainda que houve recusa geral de acolhimento institucional em razão da existência de rede familiar ou comunitária para suporte. "Tratam-se de famílias vulneráveis, que tiveram a sua condição socioeconômica agravada pelo evento. Todas eram proprietárias", disse Márcia Accioly, coordenadora do CAS.



Foram realizadas entregas do Cartão Protege SUAS para todas as famílias, além de colchonetes. As famílias darão continuidade do atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Caio Fernando.





O Centro de Operações Rio declarou, através de nota, que registrou, às 06h50 deste sábado (12), um desabamento de imóvel na Rua Tomaz Gonzaga, no Jacaré, mas sem impactos no trânsito da região. A Defesa Civil, os Bombeiros e a Sub-Prefeitura estiveram no local.



De acordo com o órgão, a cidade entrou em estágio de atenção às 21h15 da última sexta-feira (11) devido às condições do tempo; retornou ao estágio de mobilização às 23h45 do mesmo dia e voltou ao estágio de normalidade às 05h deste sábado (12).

Chuva fraca e moderada para o fim de semana



Segundo o Centro de Operações, a previsão para a noite deste sábado (12) é de variação na nebulosidade, com chances de chuva fraca a moderada, isolada. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva menor que 5 mm. O próximo domingo (13) será de nebulosidade variada, com céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva para a cidade do Rio. A máxima prevista de 33°C.