Publicado 11/11/2022 22:48

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro expediu, nesta sexta-feira (11), um habeas corpus para o ex-governador Sérgio Cabral. Mas, apesar da decisão, ele continuará preso por causa do processo em que foi condenado por propinas na obra de construção do Complexo Petroquímico do Rio pela Petrobras. A informação é do portal ‘G1’.

O pedido de soltura é condicionado à inexistência de prisões em outro processo. Segundo a defesa de Cabral, o ex-governador tem uma ordem de prisão que ainda aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Sendo assim, ele vai permanecer onde está até o STF tomar uma decisão.

Nesta quinta-feira (10), Sérgio Cabral teve duas prisões preventivas revogadas pelo TJRJ nas quaisé acusado de ter pago propina ao ex-procurador-geral de Justiça do Rio Claudio Lopes. O ex-governador já conseguiu derrubar quatro dos cinco mandados de prisão contra ele.

Na decisão, os desembargadores da 5ª Câmara Criminal do TJRJ, concordaram com o argumento da defesa do ex-governadorde que nãoexistemais razão paracontinuar com aprisão por causado tempo passado dos supostos atos criminosos e também pelo fato de Claudio Lopes estar respondendo aos dois processos em liberdade.