Principal rota de desvio será pelo bairro da Lapa, seguindo até Praça da Cruz Vermelha, Praça da República e Avenida Presidente Vargas - Beatriz Perez/ Agência O DIA

Publicado 11/11/2022 20:14 | Atualizado 11/11/2022 20:44

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que, devido às interdições de algumas vias no Centro neste domingo (13), para a comemoração da conquista da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil pelo Flamengo, fará o desvios do itinerário de linhas de ônibus que passam pela Avenida Presidente Antonio Carlos, Rua Primeiro de Março, Túnel Rio 450 e Túnel Marcello Alencar.

A principal rota de desvio será pelo bairro da Lapa, seguindo até a Praça da Cruz Vermelha, Praça da República e Avenida Presidente Vargas. As linhas de ônibus com ponto final na região do Castelo serão convertidas em operação circular, retornando ao ponto de origem antes das vias interditadas.

Segundo a SMTR, as linhas de ônibus que fazem ponto no Terminal Menezes Côrtes estão autorizadas a fazer ponto final na Avenida Augusto Severo e Passeio Público.