A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Reprodução

Publicado 11/11/2022 19:10 | Atualizado 11/11/2022 19:28

Rio - A Polícia Civil investiga o assassinato a tiros de um homem, nesta sexta-feira (11), em Santíssimo, Zona Oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações, um rapaz encapuzado perseguiu a vítima, que corria pela rua, e efetuou os disparos. Até o momento, nem a vítima e nem o suspeito foram identificados.

A Polícia Militar relatou que a equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi acionada para verificar a ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram o corpo de um homem e isolaram a área para perícia. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) foi acionado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital.

De acordo com a instituição, uma perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.