Érika Dias, filha afetiva da ex-parlamentar no Fórum de NiteróiCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 11/11/2022 17:54

Rio - A filha afetiva de Flordelis, Érika Dias, se emocionou ao contar em depoimento, no Fórum de Niterói, na tarde desta sexta-feira (11), sobre alguns episódios de supostos abusos sexuais cometidos pelo pastor Anderson do Carmo contra as irmãs Kelly e Simone dos Santos. Ela é a terceira testemunha de defesa do quinta dia de audiência que julga os réus Flordelis, Simone, filha biológica; André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos afetivos; e Rayane dos Santos de Oliveira, neta, pela morte do religioso.

Desde o início do julgamento, a defesa dos réus vem tentando provar que o crime foi motivado pelos supostos abusos sexuais cometidos por Anderson contra Flordelis, Simone, Rayane e outros membros da família. Já a acusação defende que o pastor foi assassinado por razões de controle financeiro e posição de poder.

"Teve uma vez que dormia no quarto eu e Kelly. Eu acordei com a Kelly falando: 'Sai, sai, sai daqui Niel [apelido de Anderson do Carmo]'. Eles não perceberam que eu estava acordada. Vi ele passando a mão na bunda dela quando ela estava de bruços. Kelly falava: 'você não pode fazer isso, você é meu pai. Sai, vou falar com a minha mãe', e ele falava: 'não, não tem nada a ver. Eu não tenho filho barbado'. Então eu comecei a me mexer na cama para ele poder sair e ele acabou saindo do quarto", lembra.

Ainda segundo Érika, tempos depois Kelly comentou com ela que havia sido alisada pelo pastor. "Até pedi desculpas para ela porque eu poderia ter feito alguma coisa, para ajudá-la de alguma forma, mas eu não fiz. Eu poderia ter tido uma reação de gritar, de acender a luz", lamenta.



Érika também disse que Anderson tinha o costume de alisar a filha biológica de Flordelis, Simone, enquanto a mesma preparava a sua comida. "Ele sempre teve muita proximidade com a Simone. Parecia que era uma relação de casal, de namorado. Já vi algumas vezes passando a mão na Simone. Às vezes ela estava cozinhando e ele chegava nela pelas costas e ela falava: 'Para, Niel. Para!'. Vi umas duas vezes ele chegar por trás, abraçar ela na cintura, na altura do pescoço e nessas duas vezes ela tirava ele".

Essa versão apresentada em depoimento nesta sexta-feira (11), vai em desencontro com o depoimento dado por Érika em maio do ano passado. Em depoimento no Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar da Câmara, a filha afetiva disse não ter conhecimento sobre as denúncias de abuso de suas irmãs.

Relação de Anderson com Flordelis, segundo filha afetiva

Para Érika, a ex-parlamentar se colocava em uma posição de submissão na relação com Anderson do Carmo. "Na minha opinião, era uma relação de submissão. Porque no dia a dia ela estava sempre atendendo as ordens dele. Ele dava as ordens e ela obedecia. Ele sempre colocava ela num pedestal, sempre deixando ela numa posição acima. Acho que ela respondia a ele atendendo tudo como forma de gratidão. Parecia estar sempre disposta a atender esses pedidos. Ela para ele era uma deusa, então para responder a ele de alguma forma, ela estava sempre submissa", observa.



A filha afetiva também descreveu um Anderson mais frio e com divergências com familiares de Flordelis. "Ele brigava muito com o Fábio Malafaia, que é irmão da minha mãe. Ele não gostava que esses parentes fossem na minha casa. Fábio sempre precisava de dinheiro, então minha mãe sabendo que dava atrito, esperava o momento que meu pai [Anderson] não estivesse na cozinha, ia lá escondido, pegava doação e dava para ele ou dava dinheiro". Ainda segundo Érika, o pastor não era amável com a mãe. "Ele chamava a mãe dele de Edna, não chamava por mãe. Teve uma vez que ela precisava de armário, porque deu uma enchente e ela perdeu tudo. Quem comprou esse armário foi minha mãe".



O depoimento da terceira testemunha do dia terminou com quase três horas de duração. Logo em seguida, uma nova confusão entre os advogados de defesa e o Ministério Público do Rio foi iniciada. Os desentendimentos foram registrados em todos os dias de julgamentos.

Depoimento de filho afetivo também reforça comportamento abusivo

A quarta testemunha de defesa do dia, Douglas de Almeida Ribeiro, filho afetivo de Flordelis e assessor parlamentar na câmara de São Gonçalo, também disse ter presenciado o abuso cometido pelo pastor contra Simone na cozinha da casa onde a família vivia em Pendotiba, Niterói. Logo depois da sua fala, que durou menos de uma hora, os advogados e o MPRJ se desentenderam novamente. O MP alegou que Douglas havia dado uma outra versão da história diante do Tribunal do Júri.

A expectativa é de que o julgamento continue ao longo do fim de semana, podendo se tornar um dos maiores da história do país. Já foram ouvidos também um psicólogo e um psiquiatra, ambos contratados pela defesa de Flordelis.