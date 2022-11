Cauã Neres, de 17 anos, morto por amigos em Santa Cruz - Reprodução

Publicado 11/11/2022 20:02 | Atualizado 11/11/2022 20:24

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio realizou, nesta sexta-feira (11), a terceira audiência de instrução e julgamento do caso Cauã Neres Chagas, o jovem de 17 anos que foi espancado e morto por cinco amigos em um bar em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

A audiência começou por volta das 16h e contou com a presença de familiares de Cauã. A mãe do adolescente, entretanto, não pode comparecer porque atua no processo como assistente de acusação.

Ricardo dos Anjos Camargo, Weslley Silva Nascimento Carvalho, Gabriel Werneck Guimarães, Gustavo Henrique Frazão Romão e Jorge Mendes Macedo respondem pelo homicídio.

Relembre o caso



Cauã Neres, de 17 anos, foi morto na madrugada do dia 10 de julho depois de sair com cinco amigos para um bar em Santa Cruz. De acordo com as investigações, um dos integrantes do grupo havia perdido o celular e o adolescente encontrou o aparelho. Os jovens, porém, acusaram o rapaz de tentar disfarçar uma tentativa de furto.

Como punição, o grupo decidiu dar um "susto" em Cauã. Eles o agrediram brutalmente, estrangulando a vítima até a morte. Em seguida, os amigos jogaram o corpo do adolescente no Rio Guandu, sob um viaduto na Rodovia Rio-Santos.