CCR Barcas deve encerrar suas atividade em fevereiro de 2022Daniel Castelo Branco

Publicado 11/11/2022 18:20 | Atualizado 11/11/2022 20:16

Rio - A CCR Barcas anunciou, nesta sexta-feira (11), que encerrará as atividades em fevereiro de 2023. De acordo com a concessionária, 'após seguidas manifestações e tentativas de se chegar a um acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro', as negociações não chegaram a bom termo.



A concessionária confirmou que está iniciando à adoção de procedimentos para dar fim as suas atividades, que deverá ocorrer em 12 de fevereiro 2023. A empresa também confirmou que a medida já foi comunicada às autoridades, em tempo hábil para que o Estado tome as providências necessárias para assegurar a continuidade da prestação dos serviços do transporte aquaviário.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Estadual de Transportes ainda não se manifestou sobre o encerramento dos serviços da concessionária.

Confira abaixo a nota divulgada na íntegra:

"Após seguidas manifestações e tentativas de se chegar a um Acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a fim de contribuir com os interesses dos clientes e, ao mesmo tempo, obedecer às regras e prazos contratuais, a CCR Barcas lamenta informar que as negociações não chegaram a bom termo.



Assim sendo, com três meses de antecedência do prazo final do Contrato de Concessão, a companhia dá início à adoção de procedimentos para encerramento de suas atividades, o que irá ocorrer em 12/02/2023. Essa medida já foi comunicada às autoridades, em tempo hábil para que o Estado tome as providências necessárias para assegurar a continuidade da prestação dos serviços de transporte aquaviário", dizia a nota.