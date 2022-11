Ação levará crianças das favelas Barreira do Vasco, Arara, Caju e Complexo do Alemão, na Zona Norte, para o espetáculo Reder Circus em Abracadabra - Divulgação

Publicado 11/11/2022 18:39 | Atualizado 11/11/2022 20:40

Rio - Cerca de 120 crianças e adolescentes serão levados neste final de semana, dias 12 e 13, para assistir à superprodução do circo musical Reder Circus em Abracadabra, no Leblon, na Zona Sul da cidade. A ação foi realizada através da parceria entre a Secretaria de Estado de Ações Comunitárias e Juventude (SEACJ) e a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, para fazer a alegria de crianças das favelas Barreira do Vasco, Arara, Caju e Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.



O espetáculo estreia no Leblon com a participação especial dos irmãos ginastas Diego e Daniele Hypólito, além de trapezistas e malabaristas.



Segundo a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, o objetivo é ampliar o acesso à cultura da população de baixa renda e incentivar a formação de plateia, oferecendo visitas a centros culturais de grande relevância, como a Casa França-Brasil, Parque Lage e Museu da Imagem e do Som.



"Desta vez, muitos jovens tiveram a oportunidade de ter contato pela primeira vez com as atividades circenses. Este é o passaporte cultural, uma ferramenta de transformação, que oportuniza acesso a pessoas de todas as regiões do estado", ressalta Danielle.



Para a vigilante e moradora da Barreira do Vasco, Cristiane de Sousa, de 44 anos, o passeio traz empolgação para aproveitar o evento com sua filha, de 4 anos: ”É uma sensação maravilhosa ter a oportunidade de fazer esse tipo de passeio com a minha filha. Fico triste em não poder fazer sempre, pois é um programa caro e infelizmente não temos essas condições”.



"Neste fim de semana, conseguimos dar a possibilidade para que crianças e adolescentes de comunidades carentes assistam um espetáculo de primeira linha no Leblon. E isto é muito significativo. Vamos continuar lutando para que mais e mais pessoas tenham acesso a todos os tipos de cultura, lazer e entretenimento", afirmou o secretário de Ações Comunitárias e Juventude, Gelby Justo.