Suspeito foi encaminhado para a 12º DP (Copacabana), onde foi indicado por violência doméstica, e, arbitrada uma fiança - Divulgação

Publicado 11/11/2022 22:14 | Atualizado 11/11/2022 22:24

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam, na madrugada desta sexta-feira (11), um búlgaro de 53 anos, acusado de violência doméstica em um hotel de luxo na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, Miroslav Markov Vasiley está no Brasil desde o começo da semana com a namorada, uma compatriota de 45 anos. As informações são do portal 'G1'.

De acordo com as informações da vítima, que prestou depoimento para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde o caso foi registrado, a agressão aconteceu após eles voltarem de um drinque. Segundo a vítima, por volta das 20h30, o casal teria descido para tomar beber no bar do hotel, quando Miroslav "começou a ficar alterado e agressivo". Então, decidiram retornar ao quarto.

A vítima destacou ainda que ambos começaram a brigar e que o homem começou a xingá-la e agredi-la com socos. No termo de declaração, a mulher disse que conseguiu fugir do quarto para pedir ajuda de funcionários, que acionaram a Polícia Militar. Agentes do 19º BPM (Copacabana) foram até o hotel e auxiliaram a vítima, encaminhada para o Hospital CopaStar. O agressor deixou o local, mas foi preso por policiais da Deat quando retornou.

Aos policiais, a vítima ainda disse que o homem teria furtado mil dólares e outros mil euros que ela tinha guardado em um cofre. O agressor foi encaminhado para a 12º DP (Copacabana), onde foi indicado por violência doméstica sob fiança. Entretanto, ele não pagou e nesta sexta-feira (11) foi levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte.