Tarde ensolarada na Praia de Icaraí, NiteróiPedro Ivo/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 13/11/2022 11:52 | Atualizado 13/11/2022 12:01

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu com sol forte e sem previsão de chuva neste domingo (13). Com o céu parcialmente nublado, os cariocas ainda conseguirão aproveitar algumas sombras para escapar do calor. A máxima de 33º C não é um obstáculo para os flamenguistas que comemoram os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores no Centro. Já os rivais podem curtir o dia nas praias da cidade.

Apesar da festa neste domingo, o feriadão deve encerrar sob chuva. Na segunda-feira, com a aproximação de uma frente fria, a previsão é de que pancadas isoladas comecem a partir da tarde, acompanhadas de raios. De acordo com o Centro de Operações do Rio, os modelos numéricos indicam uma estimativa média de 15 milímetros durante o dia. Apesar do aguaceiro, o calor aumenta na cidade, podendo atingir 37º C.

Terça-feira deve manter um cenário parecido com o dia anterior. As pancadas de chuva, entretanto, podem atingir o município a qualquer momento do dia. Já a temperatura fica entre 18º C e 32º C.

Passado o feriadão, o sol volta somente na quinta-feira. Ainda que coberto por algumas nuvens, ele servirá para animar os cariocas na expectativa do próximo fim de semana.