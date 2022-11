Material apreendido pelos agentes do 6º BPM (Tijuca) - Divulgação

Rio - Quatro suspeitos fizeram um funcionário de refém durante uma tentativa de assalto em uma loja na noite deste sábado (12) na Rua Conde do Bonfim, na Tijuca, Zona Norte. De acordo com os relatos de moradores, houve um tiroteio entre policiais militares e os assaltantes por volta das 20h30. Após o confronto, o trabalhador foi libertado ileso e os quatro foram presos em flagrante.



De acordo com a PM, equipes do 6º BPM (Tijuca), do Batalhão de Choque e da UPP Salgueiro foram acionados para a ocorrência de um roubo em andamento em uma Lojas Americanas. Eles realizaram buscas no local e conseguiram localizar os criminosos.



"Tiros na rua de trás da Alzira Brandão, na Tijuca. Puder ver PM correndo e uma viatura descendo a rua. Susto... Realmente, está ficando cada vez pior a 'cidade maravilhosa'. Quero muito poder mudar dessa cidade", desabafou um morador.



Os agentes apreenderam um revólver, uma réplica de arma e 16 celulares roubados. Além disso, um carro roubado utilizado pelos suspeitos também foi recuperado. A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).

Procurada, a Lojas Americanas informou que a loja estava fechada no momento da ação. A companhia ressaltou que acionou seu time de assistência social para prestar todo apoio ao funcionário abordado pelos suspeitos e acrescentou que investe em segurança com tecnologia de monitoramento remoto, o que permitiu a prisão dos autores da ação.