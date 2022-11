Ruas ficaram completamente alagadas com o vazamento - Reprodução

Ruas ficaram completamente alagadas com o vazamentoReprodução

Publicado 15/11/2022 19:27 | Atualizado 16/11/2022 07:13

Rio - Uma adutora de água da Cedae se rompeu, no início da tarde desta terça-feira (15), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, afetando o fornecimento de água para municípios da Baixada Fluminense e localidades da Zona Norte da Capital. De acordo com a companhia, o reparo emergencial foi concluído às 20h55.



Nas redes sociais, um vídeo viralizou mostrando o momento em que a água da tubulação jorrando em meio a uma área de vegetação na região, enquanto a água invade as ruas e até as casas. Em outro gravado por populares, mostra ruas completamente alagadas com o vazamento de água.

Procurada pela equipe O Dia, a companhia informou que técnicos da Cedae estão trabalhando emergencialmente no reparo de um vazamento de água em tubulação que compõe o Sistema Guandu, em Nova Iguaçu. Além disso, a companhia reiterou que a Equipe da Segurança Patrimonial também está no local fazendo levantamento dos eventuais danos a serem ressarcidos pela Companhia, que prestará a assistência necessária aos moradores.



Já a concessionária Águas do Rio informou, nas redes sociais, que o rompimento em uma adutora operada pela Cedae provocou a interrupção parcial do abastecimento para municípios da Baixada Fluminense e localidades da Zona Norte da Capital. Segundo a concessionária, o problema ocorreu às 12h, desta terça, na adutora que interliga a Estação de Tratamento de Água Guandu ao reservatório Marapicu.



A Cedae já comunicou as concessionárias responsáveis pela distribuição de água nos municípios do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo.

Em nota, a Cedae informou que as obras de reparo foram finalizadas às 20h55 desta terça. A companhia reiterou que a produção de água, que foi reduzida para a execução do reparo, já está sendo retomada gradativamente, com previsão de normalização nas próximas quatro horas.



Manutenção preventiva durante a semana



Nesta mesma semana, a Cedae havia marcado uma manutenção preventiva, nesta quinta-feira (17), do Sistema Guandu. O serviço, parte da preparação da Cedae para o verão 2022/2023, será realizado das 4h às 20h. Durante a manutenção, o fornecimento de água será interrompido em sete cidades. Composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e dois subsistemas de água tratada, Marapicu e Lameirão, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.



Ainda de acordo com a companhia, durante o serviço, o fornecimento de água ficará interrompido para os municípios do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo. O sistema entrará em operação imediatamente após a conclusão da manutenção. A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, segundo as respectivas áreas de atuação. A companhia recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.