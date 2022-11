A suspeita foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo) - Reprodução

Publicado 15/11/2022 18:21

Rio - Uma mulher foi presa, no domingo (13), por agredir a filha de dois meses em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos de testemunhas, a agressão aconteceu durante uma discussão entre a mãe e o companheiro.

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para a casa da suspeita no bairro de Heliópolis e encontraram os vizinhos revoltados com a situação. Os agentes relatam que o grupo tentava atacar a mulher.

A bebê foi encontrada com sinais de maus tratos e ferimentos na região da cabeça. Ela foi socorrida no Hospital Municipal de Belford Roxo. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Já a mãe foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo) e autuada em flagrante por tentativa de homicídio.