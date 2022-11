Envolvidos utilizaram cadeira para as agressões na UPA da Penha - Reprodução

Envolvidos utilizaram cadeira para as agressões na UPA da PenhaReprodução

Publicado 15/11/2022 16:29

Rio - Uma briga generalizada entre pacientes e familiares de atendidos tomou conta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Penha, na Zona Norte do Rio. O caso ocorreu na tarde do último domingo (13).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 16º BPM (Olaria) foi acionada para a unidade de saúde, que fica na Avenida Brás de Pina, ao lado do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), para averiguar uma briga que aconteceu no local.

Ainda segundo a PM, houve um troca de agressões entre pacientes que aguardavam atendimento no local. A equipe identificou um dos suspeitos envolvidos no caso, mas, de acordo com a PM, ele não quis registrar a ocorrência na delegacia.

O suspeito ainda negou ter acionado a corporação via 190. Questionada sobre o assunto, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) ainda não respondeu. O espaço está aberto para a manifestação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem trocando socos com outros envolvidos no pátio da UPA. Em um determinado momento, ele pega uma cadeira para jogar em outra pessoa, o que gera um revide.

De acordo com testemunhas, o homem quis passar na frente de outros pacientes. A gravação mostra outras pessoas incitando a violência.