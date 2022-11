Ney Kayque foi baleado neste domingo (13) em São João de Meriti - Foto: Reprodução

Rio - O menino Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 11 anos, permanece internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, nesta quarta-feira (16). A criança foi levada para a unidade no último domingo (13), após ter sido baleada na cabeça , quando estava em um carro, com a família, voltando de um churrasco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a vítima permanece entubada e seu estado ainda é considerado gravíssimo.

De acordo com parentes de Ney, ele, junto com a mãe e o padrasto, voltava de um aniversário, no bairro de Vilar dos Teles, e seguiam para Belford Roxo, quando foram surpreendidos por um veículo modelo HB20, que emparelhou e atirou contra o carro em que a família estava. Na ocasião, a mãe do menino chegou a gritar que havia uma criança no automóvel e desmaiou em seguida.

A vítima foi socorrida por um amigo da família para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João de Meriti, de onde foi transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes. A bala ficou alojada na cabeça de Ney e houve saída de massa encefálica. No local, o menino precisou passar por procedimento cirúrgico de craniotomia descompressiva.