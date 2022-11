Momento em que o motociclista invade padaria e acerta uma mesa dentro do estabelecimento - Reprodução

Publicado 16/11/2022 08:43

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma moto tenta desviar de um carro em um cruzamento, perde o controle e invade uma padaria no bairro Bandeirantes, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



O motociclista estava passando pela rua principal quando foi surpreendido por um veículo que cruzou a pista. Nas imagens, é possível notar que não há sinalizações no cruzamento.

Veja:

Tá passando vídeo meu na televisão dizendo que invadi uma padaria desgovernado mas não é verdade, um motorista atravessou o cruzamento na minha frente, consegui desviar do carro mas acertei a padaria e reparem que ele fugiu sem prestar socorro pic.twitter.com/wyNbVaY4Sl — (@GbWhatsapp22) November 14, 2022

Com o acidente, uma criança que estava dentro do estabelecimento chegou a cair no chão, mas não ficou ferida. O motorista do carro, ao perceber o acidente que causou, acelera e foge sem prestar socorro.



O motociclista teve ferimentos leves. Ele ainda contou que o dono da padaria conseguiu ver todo o ocorrido e o polpou de arcar com os custos dos estragos no estabelecimento.



