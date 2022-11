Ponto de coleta das doações do Natal Solidário do VLT Carioca - Divulgação

Publicado 16/11/2022 13:45

Rio - O VLT Carioca vai realizar, até o dia 9 de dezembro, o Natal Solidário. A ação consiste na arrecadação de brinquedos em bom estado que serão destinados à APAE-Rio, que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.

As doações podem ser feitas nas caixas coletoras das estações Central, Praça XV e Rodoviária. A campanha é promovida pelo Instituto CCR, do Grupo CCR, e a Umbigo do Mundo, em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa. Também receberão doações locais estratégicos nas concessionárias do grupo, além de rodovias e aeroportos.

Para trazer conexão com o público, a campanha conta com ilustrações da Turma da Mônica, unindo a memória educativa com os valores sociais importantes para a população. “Um dos pilares centrais de atuação do Instituto CCR é a inclusão social, no qual temos o intuito de fomentar iniciativas para ampliação do acesso à saúde para a população que, dentre outras estratégias, inclui o combate à desigualdade social. É com este propósito que todos os anos estimulamos a solidariedade por meio da doação”, diz Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

Neste ano, a campanha será promovida junto com a empresa Umbigo do Mundo, por meio de seu projeto social Educação para Gentileza e Generosidade, idealizado com o Instituto Mauricio de Sousa, para divulgação dos 7 Princípios da Educação para Gentileza e Generosidade (7 PEGG).