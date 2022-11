Polícia apreende grande quantidade de drogas no Morro Azul, no Flamengo, na Zona Sul - Reprodução

Publicado 16/11/2022 20:27

Rio – Dois homens foram presos em flagrante, na tarde desta quarta-feira (16), na comunidade do Morro Azul, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Um carregador de pistola, um rádio comunicador, um aparelho celular e grande quantidade de droga, ainda não contabilizada, foram apreendidos com a dupla.

Segundo a polícia, equipes do 2ºBPM (Botafogo) realizavam policiamento pela comunidade do Morro Azul, quando avistaram os dois suspeitos armados e os detiveram.

A ocorrência foi encaminhada para a 9ª DP (Catete).