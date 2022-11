Bruno Nunes Magalhães confessou que matou a ex-mulher Natalia Valentim - Divulgação

Publicado 16/11/2022 20:02

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio manteve nesta quarta-feira (16) a prisão de autor confesso da morte da ex-companheira Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos . O crime ocorreu no sábado (12), quando a vítima chegou no antigo apartamento do casal, no Grajaú, Zona Norte do Rio. Natalia foi esfaqueada sete vezes, segundo testemunhas, na frente da filha deles, de 9 anos.

Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, era fisioterapeuta e foi morta pelo ex-marido na Zona Norte Reprodução/Redes Sociais

Na decisão, a juíza Rachel Assad da Cunha destacou que o mandado de prisão preventiva expedido contra Bruno está dentro do prazo de validade, não sendo revogado, portanto, pelo juízo da Central de Audiência de Custódia (CEAC). "Assim, tem-se que se o mandado de prisão é válido e a decisão que ensejou sua expedição está inalterada", escreveu a magistrada.

Relembre o caso

Para atrair Natalia à antiga residência do casal, Bruno disse que a filha deles, de 9 anos, estava passando mal. Ao chegar no apartamento, a fisioterapeuta foi esfaqueada. Bruno e Natalia estavam se separando, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento.



Colegas de trabalho perceberam que havia algo de errado quando a vítima não chegou para trabalhar no plantão no Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, também na Zona Norte. Foi, então, iniciado uma corrente de ajuda nas redes sociais em busca de informações do seu paradeiro. A família da profissional só foi saber da morte dela um dia depois, quando o corpo foi encontrado na residência.

Bruno se apresentou como marido da vítima na 18ª DP (Praça da Bandeira), na segunda-feira (14), e confessou o crime depois que o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão preventiva por feminicídio.

corpo da fisioterapeuta foi enterrado na tarde desta segunda-feira (14) sob forte emoção no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Missa em homenagem à vítima

A Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, vai realizar uma missa em intenção à funcionária na sexta-feira (18), na Capela São José, localizada no térreo da Casa de Saúde São José. Em nota, a unidade de saúde lamentou a morte da fisioterapeuta e afirmou que ela era uma colaboradora dedicada e amiga de todos os colegas de trabalho.

O Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, também lamentou a morte da colaboradora Natália. Ela também integrava a equipe de Fisioterapia da unidade. "Que Deus conforte sua família e os amigos", disse em nota.