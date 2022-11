Golpista tentou se passar por Dudu Nobre em aplicativo de mensagens para pedir dinheiro - Divulgação

Golpista tentou se passar por Dudu Nobre em aplicativo de mensagens para pedir dinheiroDivulgação

Publicado 16/11/2022 22:05

Tentaram me dar aquele golpe de se fazer passar pelo meu irmão, com a mesma foto do WhatsApp dele inclusive. Pedi um pix, me bloqueou!!!! Não sustentou ser meu irmão nem por 2 minutos — Nobreza (@lucinhanobre) November 16, 2022

Rio - Lucinha Nobre, irmã de Dudu Nobre, relatou, nesta quarta-feira (16), que um golpista tentou se passar pelo cantor em um aplicativo de mensagens para pedir dinheiro. Em postagem nas redes sociais, a porta-bandeira da Portela contou que, ao pedir um pix, o criminoso a bloqueou. "Não sustentou ser meu irmão nem por dois minutos", brincou.Em conversa com o, Lucinha disse que também tentaram se passar por ela para dar o golpe. "Meu irmão [Dudu Nobre] me ligou para dizer que tinham tentado enganar ele se passando por mim. Ao mesmo tempo que ele me avisou eu recebi a mensagem de alguém tentando se passar por ele", explicou.