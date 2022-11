Próximas horas serão de tempo nublado no Rio, com chuva fraca isolada - Pedro Ivo / Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/11/2022 15:37 | Atualizado 16/11/2022 17:32

Rio – O município do Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 15h desta quarta-feira (16), devido à ausência de chuva moderada nas próximas três horas, segundo o Centro de Operações do Rio (COR). A cidade estava em estágio de mobilização desde a manhã, por conta do registro e previsão de chuva moderada. Em alguns pontos da cidade, choveu acima de 12,5 mm, quando a chuva é considerada muito forte.Segundo o Sistema Alerta Rio, o Radar do Sumaré não detecta núcleos de chuva sobre a cidade ou que estejam se deslocando em sua direção. Apesar disso, as próximas horas serão de tempo nublado no Rio, com chuva fraca isolada.O estágio de normalidade, o primeiro em uma escala de cinco, indica que não há ocorrências de grande impacto e que podem ocorrer pequenos incidentes, embora não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.No estágio de mobilização, alcançado às 8h40, o Rio estava no segundo nível da escala, no qual há risco de ocorrências de alto impacto na cidade.