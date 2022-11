Há registro de chuva moderada a forte em toda a cidade nesta quarta-feira (16) - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/11/2022 09:47 | Atualizado 16/11/2022 10:24

Rio - A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização nesta quarta-feira (16), às 8h40, devido ao registro e previsão de chuva moderada (entre 1,25 e 6,2mm), segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR.Rio).



Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva avançam de forma lenta pela cidade do Rio, provocando chuva moderada a forte, principalmente na Zona Oeste. Esta tendência permanece para os próximos 30 minutos. Na próxima hora, ainda poderão ocorrer registros de chuva moderada a forte nas Zona Norte a Sul da cidade.

Entre 8h45 e 9h, choveu muito forte (acima de 12,5mm) na Grajaú-Jpa e Riocentro; forte (6,25 a 12,5 mm) na Piedade, Grajaú, Cidade de Deus e Barra; e no Méier, Tanque, Copacabana, Penha, Alto, Rocinha e Grota Funda, choveu moderado (entre 1,25 e 6,2mm).

Entre 8h e 9h, choveu forte na Barra da Tijuca e Riocentro (44,2mm) e em Jacarepaguá (26,4mm). Foi registrada chuva moderada nos bairros Recreio dos Bandeirantes (17,2mm), Piedade (12,6mm), Méier (10mm), Grajaú (8mm), Madureira (7,4mm) e Tanque (6,8mm).



A previsão do tempo para esta quarta-feira é de céu nublado, com chuva moderada a forte durante a manhã. Durante a tarde e a noite, o tempo tende a ficar mais estável. As temperaturas ficam entre 28ºC e 18ºC em toda a cidade.



Já para a quinta-feira (17), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, sem registro de chuvas durante todo o dia. A temperatura sobe e a máxima fica em 33°C, enquanto a mínima pode chegar a 15°C.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



O Centro de Operações do Rio recomenda:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).