Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação

Publicado 16/11/2022 16:34

Rio – Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), em conjunto com agentes da 67ª DP (Guapimirim) prenderam, nesta quarta-feira (16), um homem de 32 anos, suspeito pelo crime de homicídio e destruição de cadáver. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve sua identidade revelada, já havia sido preso em 2008 por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o acusado assumiu o comando do tráfico de drogas na Cidade Alta, Zona Norte da capital do Rio, em maio de 2015, após torturar, matar e ocultar o corpo do ex-chefe do tráfico daquela localidade. Em dezembro daquele ano, já como liderança da localidade, determinou a tortura, homicídio e ocultação do cadáver de um “olheiro” do tráfico de drogas. Segundo os policiais, o criminoso comandou uma invasão de traficantes, em 2017, na região.

Ele chegou a ser preso por tráfico de drogas, entre maio de 2008 a fevereiro de 2012, e pela invasão de traficantes na Cidade Alta, de maio de 2017 a março de 2019. Após ser solto, ele passou a chefiar o tráfico de drogas na localidade conhecida como “Bomba”, no Morro do Chapadão.