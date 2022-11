Segundo a Receita Federal, a nota fiscal das câmeras registrava apenas um décimo do total dessa mercadoria - Divulgação

Segundo a Receita Federal, a nota fiscal das câmeras registrava apenas um décimo do total dessa mercadoriaDivulgação

Publicado 16/11/2022 17:20

Rio – Agente da Receita Federal apreenderam, nesta quarta-feira (16), uma carga com mil capas de iPhone, 200 carregadores para celular e 200 câmeras de segurança em uma transportadora em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio. A carga foi avaliada em cerca de R$ 50 mil.

Segundo a Receita Federal, tanto as capas, quanto os carregadores, não apresentavam a certificação normal para esses tipos de acessórios. Já a nota fiscal das câmeras registrava apenas um décimo do total dessa mercadoria.

A Receita Federal evita a circulação, em território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente, e inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado.