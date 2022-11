Produtos tinham indícios de falsificação de marcas e não possuíam certificação compulsória de agências reguladoras. - Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram, nesta quarta-feira (16), uma operação contra a comercialização de produtos falsificados, no município de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O material era vendido em uma área dominada por uma organização criminosa. Quatro estabelecimentos foram interditados e seus responsáveis foram conduzidos à delegacia.

Na ação, foram apreendidos tênis, camisas, calças, bermudas, bonés, óculos, cosméticos, acessórios para telefones celulares e brinquedos. De acordo com a corporação, os produtos tinham indícios de falsificação de marcas e não possuíam certificação compulsória de agências reguladoras.

Os investigados vão responder inicialmente pelos crimes contra a propriedade industrial e contra as relações de consumo, além de outros delitos que vierem a ser apurados no decorrer das investigações. Os agentes vão apurar, ainda, se eles têm ligação com a milícia.