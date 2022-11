Não há previsão de chuva para o final desta quarta-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Não há previsão de chuva para o final desta quarta-feiraReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/11/2022 17:30

Rio - Após as fortes chuvas desta manhã (16) , a cidade do Rio teve trânsito intenso, com tráfego acima da média em comparação à média das últimas três quarta-feiras, entre 8h e 11h. As informações são do Centro de Operações do Rio (COR).

De acordo com dados do COR, às 8h, o trânsito chegou a 125 km, o que seria 42% maior que a média de 66 km. Já às 10h, foi registrado 130 km de trânsito em rodovias e vias expressas, percentual 96% maior do que a média deste horário.

Durante o período foram registrados 29 bolsões d'água em diversos pontos do município, devido as chuvas desta manhã. Nesse momento, equipes da prefeitura atuam nas duas ocorrências que seguem em andamento: alagamento na Avenida Engenheiro Souza Filho; no Muzema e um bolsão d'água na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, não há previsão de chuva para o final desta quarta-feira.