Pedestre, que estava próximo ao Nilton Santos, entregou o celular e foi revistado - Reprodução

Publicado 16/11/2022 17:27

Rio - Pedestres e motoristas que passaram na manhã desta quarta-feira (16) pelo Estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, sofreram com um episódio de arrastão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um criminoso armado descendo de um carro e assaltando um homem na calçada.

O caso desta quarta aconteceu na Rua das Oficinas, onde fica a entrada Norte do estádio, e foi flagrado por uma câmera de segurança. A vítima foi abordada por um homem armado, entregou o celular e ainda foi revistada pelo criminoso. Em um ângulo diferente, mas no mesmo cenário, uma outra pessoa se jogou no chão, atrás de um carro estacionado, para não ser roubada.

De dentro de um apartamento da região, uma outra testemunha gravou o momento que tiros puderam ser ouvidos. Através das redes sociais, moradores do Rio reclamaram da segurança na cidade, principalmente na Zona Norte.



"O Rio de Janeiro está largado as traças, mas o que acontece na Zona Norte é coisa de maluco. Todo dia tem assalto, todo dia tem arrastão, todo dia tem inocente morto. Será que é tão difícil para as autoridades darem um basta nisso?", disse um internauta.

"Novidade nenhuma isso no Engenhão. Eu moro na ala leste, fui assaltado na minha rua chegando do trabalho. Não tem policiamento nenhum. Todo dia tem assalto nessa região", comentou outro.



Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que policiais do 3º BPM (Méier) recuperaram um carro que havia sido roubado na Rua Henrique Scheid, próximo do estádio. O veículo foi encontrado na Estrada Adhemar Bebiano, nas proximidades da Praça de Inhaúma.

Ainda segundo a PM, o 3º BPM está empenhando esforços para reforçar o policiamento no Engenho de Dentro e imediações do Estádio Nilton Santos, inclusive com o emprego de policiais militares do Regime Adicional de Serviço (RAS). A PM acrescentou que há uma Companhia Destacada do 3ºBPM que direciona patrulhamento para esta área. A nova sede foi inaugurada em agosto deste ano na Rua Goiás, no bairro de Piedade.