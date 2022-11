Rita Nogueira conheceu o suspeito há pouco mais de um mês no hospital onde trabalhava - Rede Social

Rita Nogueira conheceu o suspeito há pouco mais de um mês no hospital onde trabalhavaRede Social

Publicado 16/11/2022 13:35 | Atualizado 16/11/2022 13:55

Rio- O ex-noivo da técnica de enfermagem Rita Nogueira , 27 anos, encontrada morta nesta terça-feira (15) esteve no Instituto Médico Legal do Centro para liberação do corpo nesta quarta-feira (16). De acordo com Igor Ferreira, os dois conversaram sobre reatar o relacionamento no sábado (12), um dia antes do desaparecimento da jovem, o que pode ter provocado uma revolta no atual namorado, principal suspeito de ter cometido o crime. Ele disse ainda que o corpo de Rita foi encontrado com diversas marcas bruscas em uma residência que pertence a família do acusado. De acordo com a Polícia Civil, foi o próprio suspeito que comunicou o caso à delegacia, ele, no entanto, não foi preso e a investigação está em andamento.

A vítima estava desaparecida desde o último domingo (13), e de acordo com a família, o último a ver a jovem foi o atual namorado, que informou que teria a deixado no viaduto Ricardo Albuquerque, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, ela foi encontrada morta dentro de uma casa no bairro Bento Ribeiro, na noite desta terça (15).



“O corpo foi encontrado em uma residência fixa própria da família do suspeito, como que a DH descobre isso e nada é feito? Cadê o pedido de prisão preventiva? A justiça não funciona? A residência que é da mãe dele, parece um cativeiro, cheio de lixo, lama e mato. Infelizmente achamos ela sem vida com sinais bruscos, ele arrancou o piercing do peito dela, enforcou, ela estava com as mãos e pés amarrados, com muito pouco cabelo, a cabeça muito machucada”, contou Igor.



Ainda segundo o ex-noivo, a vítima saiu por volta das 20h de domingo (13) com o suspeito e não foi mais vista. “A mãe dela entrou em contato com ele, ele falou que deixou ela no viaduto, nisso começamos a procurar, rodamos todas as UPAs e nada. Ontem recebemos um telefone de um policial da DH falando que tinha achando o corpo e que o ele se apresentou na delegacia, mas ele tá solto, por quê? Se tiveram grandes indícios de que ele cometeu o crime?”, indagou.

fotogaleria

Igor relatou também que ele e Rita ficaram juntos por 10 anos, mas que estavam separados há três meses, e que há cerca de 30 dias ela conheceu o suspeito. “Por um momento a gente se separou e por um momento de carência ela ficou com ele, tem uns 30 dias que eles se conheceram, no começo eram tudo flores, mas depois ele começou a ser abusivo, mandava 100 mensagens por dia, não deixava ela fazer nada. Isso as amigas que me contaram. Ela era maravilhosa, por mais das nossas brigas, continuávamos amigos, no sábado a gente estava junto, levei ela no hospital, e ela disse que a gente ia se acertar, esse pode ter sido o motivo que ele se revoltou, estávamos separados há quase 3 meses, a gente já tinha apartamento, móveis, tudo”, contou”, explicou.



A técnica de enfermagem trabalhava na UPA de Nilópolis, na Baixada, e na Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra, onde conheceu o suspeito, que também atuava na unidade. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que se solidariza com a família da profissional falecida e repudia veemente quaisquer ações de violência.



"O suspeito, que é residente de enfermagem obstétrica da UFRJ, já está afastado do trabalho na Maternidade Leila Diniz e a direção da unidade está à disposição das autoridades policiais", disse em nota..



De acordo com Igor, toda a família do atual namorado está ciente do ocorrido. “A família da Rita entrou em contato com a irmã dele, ela debochou, disse que não sabia dele. As redes sociais da família dele foram caindo, ele desatualizou o Instagram, o que é mais um indício que ele tem participação na autoria desse crime, tem a filmagem dele saindo da casa dele e entrando no carro dele e depois ela nao foi mais vista, só que esse local é super perigoso”, contou. Igor relatou também que ele e Rita ficaram juntos por 10 anos, mas que estavam separados há três meses, e que há cerca de 30 dias ela conheceu o suspeito. “Por um momento a gente se separou e por um momento de carência ela ficou com ele, tem uns 30 dias que eles se conheceram, no começo eram tudo flores, mas depois ele começou a ser abusivo, mandava 100 mensagens por dia, não deixava ela fazer nada. Isso as amigas que me contaram. Ela era maravilhosa, por mais das nossas brigas, continuávamos amigos, no sábado a gente estava junto, levei ela no hospital, e ela disse que a gente ia se acertar, esse pode ter sido o motivo que ele se revoltou, estávamos separados há quase 3 meses, a gente já tinha apartamento, móveis, tudo”, contou”, explicou.A técnica de enfermagem trabalhava na UPA de Nilópolis, na Baixada, e na Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra, onde conheceu o suspeito, que também atuava na unidade. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que se solidariza com a família da profissional falecida e repudia veemente quaisquer ações de violência."O suspeito, que é residente de enfermagem obstétrica da UFRJ, já está afastado do trabalho na Maternidade Leila Diniz e a direção da unidade está à disposição das autoridades policiais", disse em nota..De acordo com Igor, toda a família do atual namorado está ciente do ocorrido. “A família da Rita entrou em contato com a irmã dele, ela debochou, disse que não sabia dele. As redes sociais da família dele foram caindo, ele desatualizou o Instagram, o que é mais um indício que ele tem participação na autoria desse crime, tem a filmagem dele saindo da casa dele e entrando no carro dele e depois ela nao foi mais vista, só que esse local é super perigoso”, contou.

Procurada, a Polícia Civil informou em nota que o caso foi comunicado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) pelo autor, na noite de terça-feira (15). Durante a madrugada, diversas diligências foram realizadas a fim de apurar as circunstâncias do fato. Foram realizadas perícia no local onde o casal se encontrou e no veículo dele.



"Imagens de câmeras estão sendo analisadas e a unidade aguarda o laudo de necropsia. Outras diligências seguem, porém não podem ser detalhadas, no momento, para não prejudicar o êxito da investigação", informou o comunicado.



Ainda não há informações sobre o local e horário de enterro.