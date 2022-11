Assaltante precisou ser encaminhado para Hospital Municipal Miguel Couto, onde ficou sob custódia - Divulgação

Publicado 16/11/2022 14:59

Rio – Dois homens foram detidos, nesta terça-feira (15), por guardas municipais da 2ª Inspetoria (Zona Sul) e da Unidade de Resgate da Cidadania (URC). Um dos suspeitos foi preso por agressão e injúria de gênero, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, enquanto o outro foi detido após furtar um celular no Leblon, Zona Sul.

Segundo a Guarda Municipal, o primeiro caso aconteceu na Avenida Olegário Maciel. Os agentes realizavam patrulhamento na região quando foram acionados por uma garçonete que trabalha em um estabelecimento local. Ela relatou ter sido agredida por um segurança da rua e que ele ainda a teria chamado de 'sapatão' (forma pejorativa para se referir à mulheres lésbicas). O suspeito foi identificado e abordado pelos agentes em um ponto de ônibus. Ele negou a agressão. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Já na Zona Sul, o furto aconteceu na Rua Mário Ribeiro. De acordo com informações da corporação, os guardas teriam ouvido gritos de "pega-ladrão" e foram até o local. Ali, encontraram o suspeito já contido por pessoas que estavam na via. Ele foi reconhecido pela vítima, que também estava no local. O caso foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon).

Após o registro na delegacia, o assaltante foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto para atendimento médico, onde ficou sob custódia da Polícia Militar.