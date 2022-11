Cabo Jonas (à esquerda) matou o sargento Sandro (à direta) a tiros - Reprodução

Publicado 16/11/2022 07:59 | Atualizado 16/11/2022 09:44

Rio - Um policial militar foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira (15), após matar um colega de farda, dentro do bar de um condomínio residencial, no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio. Equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas, após o cabo Jonas Barreto Santos atirar contra o sargento Sandro da Rocha Mariano, que não resitiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, o PM que atirou foi detido no condomínio Hannibal Porto e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e para a Corregedoria da corporação. Em nota, a Polícia Civil informou que Jonas Barreto foi levado para a especializada e autuado em flagrante por homicídio. "A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para esclarecer a motivação do crime", completou.

O cabo Jonas, que é lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), passou a noite na especializada e seguiu para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar (BEP), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (16). O corpo do sargento, que atuava no 41º BPM (Irajá), foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento de Sandro.