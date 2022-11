Foram recuperados 10 pacotes de linguiça e uma peça de queijo, que haviam sido furtados do estoque do restaurante - Divulgação / PMERJ

Foram recuperados 10 pacotes de linguiça e uma peça de queijo, que haviam sido furtados do estoque do restauranteDivulgação / PMERJ

Publicado 16/11/2022 09:20

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu um homem acusado de furtar um restaurante, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, durante a madrugada desta quarta-feira (16). A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, agentes do batalhão do bairro foram acionados e se dirigiram até a Rua Muniz Barreto para verificar um relato de furto a um estabelecimento.

No local, os policiais encontraram o suspeito e o prenderam em flagrante. Com ele, foram recuperados 10 pacotes de linguiça e uma peça de queijo que haviam sido levados do estoque do restaurante.

A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).