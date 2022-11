Homem foi conduzido à 36ª DP (Santa Cruz) depois de agredir a companheira - Reprodução/Google Maps

Publicado 15/11/2022 16:56

Rio - Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante agredindo com socos a companheira na Avenida João XXIII, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (15). Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar a violência doméstica e flagraram o criminoso batendo a cabeça da mulher na parede no interior da casa do casal.



Os PMs tentaram realizar a prisão do autor, que resistiu sendo necessário o uso da força. A vítima foi encaminhada à UPA João XXIII e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. O preso foi conduzido à 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada.

Fisioterapeuta é morta a facadas pelo companheiro

A fisioterapeuta Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, também foi alvo de agressões do ex-marido, mas ao contrário da ocorrência desta terça-feira (15), ela não conseguiu sobreviver . Bruno Nunes Magalhães confessou em depoimento que matou, na noite de sábado (12), a ex-mulher dentro do apartamento do casal, no Grajaú, Zona Norte do Rio.

Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, era fisioterapeuta e foi morta pelo ex-marido na Zona Norte Reprodução/Redes Sociais

Para atrair Natalia à antiga residência do casal, Bruno disse que a filha deles, de 9 anos, estava passando mal. Ao chegar no apartamento, a fisioterapeuta foi atacada com pelo menos sete facadas pelo corpo. Segundo amigos da vítima, a criança presenciou toda a violência. Bruno e Natalia estavam se separando, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A família da profissional só foi saber da morte dela um dia depois, quando o corpo foi encontrado na residência. O cadáver de Natalia foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) no domingo (13), onde passou por perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

O corpo da fisioterapeuta foi enterrado na tarde de segunda-feira (14) sob forte emoção no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.