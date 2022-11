Vaca cai em poço de seis metros de profundidade e é resgatada por bombeiros - Divulgação

Publicado 15/11/2022 14:29

Rio - Uma vaca caiu em um poço de cerca de seis metros de profundidade na última segunda-feira (14), em Magé, Baixada Fluminense. O resgate, feito pela equipe do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, durou cerca de uma hora. O animal apresentou apenas uma leve escoriação na coxa direita.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessário utilizar uma técnica de flutuação na água para resgatar a vaca. Os militares usaram flutuadores e improvisaram uma barrigueira com mangueiras e cordas para não machucar o bovino, que foi vendado durante parte do procedimento para evitar estresse. Ainda segundo a corporação, cerca de seis mil litros de água foram necessários para encher o poço.

Após o resgate, o animal foi entregue aos cuidados do proprietário e não apresentava qualquer restrição de movimento ou mobilidade.