Hospital Municipal Ronaldo Gazolla agora tem 56 leitos destinados para pacientes com CovidReprodução / Facebook

Publicado 15/11/2022 13:58

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde aumentou o número de leitos para Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, depois do crescimento de casos positivos na cidade. Segundo a SMS, 56 leitos serão destinados apenas para atender os infectados com o vírus.

Atualmente, 31 pessoas estão internadas na unidade que foi referência no tratamento contra a Covid nos momentos mais complicados da pandemia. Segundo dados divulgados pela SMS nesta terça-feira (15), 132 pacientes estão internados em unidades municipais de saúde.

O Painel Rio Covid-19 alerta sobre o baixo número de pessoas que se vacinaram com as doses de reforço. De acordo com o levantamento, 24,4% dos moradores do Rio ainda não tomaram a primeira dose de reforço. Além desse número, apenas 35,7% dos munícipes receberam a segunda dose de reforço, o que corresponde a 1,6 milhões de pessoas sem o ciclo vacinal completo.

Somente neste ano, foram confirmados 662.319 casos com 2.447 mortes na cidade do Rio. Em 2021, houve 308.953 pessoas infectadas e 16.312 óbitos. Já em 2020, foram 222.502 infecções com 18.962 mortes.

Com o avanço da vacinação, o número de casos fatais diminuiu drasticamente. Contudo, este ano aconteceu um aumento drástico de confirmações. A última subvariante, Ômicron BQ.1, preocupa especialistas devido a facilidade de escape do vírus contra a vacina.

"É uma variante que tem um escape. A melhor medida é a vacinação. Como temos um aumento no número de casos, a recomendação é que as pessoas imunossuprimidas usem máscaras em ambientes fechados. A recomendação continua. Essa população deve se precaver. A Covid-19 não vai deixar de existir principalmente para essa população ou para aqueles que ainda ainda não se vacinaram. A doença ainda não desapareceu. Nós vamos ter novas ondas. É possível que, nos próximos meses, depois que a onda passar, novas variantes surjam", contou ao DIA o infectologista Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

A infectologista Tânia Vergara, também membro da SBI, mostrou a sua preocupação em relação a cobertura vacinal das crianças brasileiras. "O que o mundo todo tem mostrado é que a imensa maioria das internações e óbitos ocorrem em pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta. No momento, estamos lutando, inclusive, pela vacinação de todas as crianças de 6 meses a 2 anos e não só aquelas que apresentem comorbidades", analisou.

Retorno da vacinação

Os postos de vacinação contra a Covid-19 no município ficaram fechados durante este feriado prolongado. A imunização volta a ser realizada nesta quarta-feira (16). Nesta quinta-feira (17), o estado do Rio de Janeiro começará a vacinar as crianças, com comorbidades, de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Já na capital, crianças de seis meses a 4 anos, também com comorbidades, serão vacinadas. As secretarias estadual e municipal aguardavam a chegada de lotes da vacina Pfizer pediátrica baby pelo Ministério da Saúde, o que aconteceu na última sexta-feira (11).

Já em São Gonçalo, segundo município mais populoso do estado, o Centro de Triagem, localizado na praça Zé Garoto, Centro da cidade, funcionou nesta segunda-feira (14) e nesta terça-feira (15) devido ao aumento no número de casos no estado. A vacinação volta a ser realizada nesta quarta-feira (16).