Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu produz água para nove milhões de pessoasDivulgação

Publicado 15/11/2022 13:37 | Atualizado 15/11/2022 13:42

Rio - Vinte e quatro bairros da Zona Oeste do Rio terão o abastecimento de água interrompido, nesta quinta-feira (17), das 4h às 20h, devido à manutenção realizada pela Cedae na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu.



Atendidos pela concessionária Rio+Saneamento, os bairros que terão o fornecimento afetado são Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.



A distribuição de água será retomada gradativamente assim que o serviço for concluído. A concessionária recomenda aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.



A paralisação da ETA Guandu ocorre anualmente com o objetivo de preparar o sistema para o verão, período do ano em que há maior consumo de água.



Os clientes da Rio+Saneamento poderão tirar dúvidas através do telefone 0800 772 1025. O número oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp. Os consumidores também podem acessar o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.

Composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e dois subsistemas de água tratada, Marapicu e Lameirão, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas no município do Rio e na Baixada Fluminense.



O serviço mobilizará mais de 500 profissionais entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento, além de 34 veículos. A ação permite reparos e correções necessárias, como instalação de equipamentos, consertos de vazamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das redes e das instalações.