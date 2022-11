Gal Costa - Julia Rodrigues

Gal CostaJulia Rodrigues

Publicado 15/11/2022 10:49 | Atualizado 15/11/2022 11:37

Rio - Gal Costa será homenageada com uma estátua na orla de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O prefeito Eduardo Paes prometeu, através do Twitter, nesta segunda-feira, acatar o pedido dos fãs da artista, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, na última quarta-feira.

"O povo carioca clama por uma estátua de Gal no calçadão em Ipanema", escreveu um internauta. O prefeito da cidade, então, disse que dará sequência ao projeto. "Assim será", respondeu.

Nos comentários, alguns usuários da rede social vibraram com a notícia. "É mais que merecido, é necessário!", disse um internauta. "Bela homenagem", concordou outro.

Baiana de Salvador, Gal Costa viveu durante 20 anos no Rio de Janeiro e tinha uma forte ligação com a cidade. Frequentadora assídua da Praia de Ipanema, na Zona Sul, a artista 'batizou' as dunas formadas em 1972, na época da construção do emissário submarino da região. Ponto de encontro da artistas, intelectuais e surfistas, o local passou a ser chamado de Dunas da Gal. A artista também chegou a ter um apartamento no Vidigal.

E por falar na cantora, a missa de sétimo dia de Gal acontece, nesta terça-feira, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, às 19h30. Após a cerimônia, fãs prometem fazer uma caminhada em direção à praia.

Artistas imortalizados

Além de Gal, outros famosos também já foram homenageados pela prefeitura com estátuas em praias do Rio. As esculturas do poeta Carlos Drummond de Andrade e dos compositores Dorival Caymmi e do compositor Ary Barroso ficam localizadas em Copacabana e no Leme. Também há estátuas de Tom Jobim, no Arpoador, do colunista Zózimo Barroso do Amaral, no Leblon, e da escritora Clarice Lispector, no Leme.