Navio São Luiz ancorado entre armazéns 13 e 14 do Porto do Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 15/11/2022 11:23 | Atualizado 15/11/2022 12:18

Rio - A vistoria realizada na estrutura da Ponte Rio-Niterói, na manhã desta terça-feira (15), mostrou que a colisão com o navio São Luiz, na noite desta segunda-feira (14), não causou comprometimento na estrutura da via. O tráfego foi totalmente liberado no sentido Rio nesta quarta, por volta das 11h15, onde haviam duas faixas interditadas por conta da realização de reparos no guarda-corpo. Já em direção a Niterói, as vias já haviam sido reabertas ontem. De acordo com a EcoPonte, o fluxo segue bom em ambos os sentidos. Por causa da interrupção na via, que durou pouco mais de três horas, o engarrafamento nos acessos à ponte no Rio chegou a 19 km nesta segunda. quipes de de engenharia da EcoPonte estiveram no local para realizar uma nova vistoria nesta terça. Agentes da PRF e da Defesa Civil também foram ao local. De acordo com a concessionária, a inspeção foi feita no solo e no mar, com embarcação. A ação também contou com engenheiros consultores.