Equipes da EcoPonte fazem reparos na estrutura da Ponte Rio-Niterói atingida por navio - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/11/2022 08:28 | Atualizado 15/11/2022 09:25

Equipes de de engenharia da EcoPonte já estão no local realizando uma nova vistoria nesta terça. Agentes da PRF e da Defesa Civil também estão no local. De acordo com a concessionária, será feita no solo e no mar, com embarcação. A ação também conta com engenheiros consultores.



A embarcação foi rebocada e levada para o Porto do Rio, onde está atracada. Três rebocadores participaram do trabalho de retirada da embarcação, o navio São Luiz, um graneleiro (cargueiro de grãos).