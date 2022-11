Alexandro Belotte, motorista de aplicativo, filmou a colisão do navio São Luiz com a Ponte Rio-Niterói, na última segunda-feira (14) - Reprodução / TV Globo

Alexandro Belotte, motorista de aplicativo, filmou a colisão do navio São Luiz com a Ponte Rio-Niterói, na última segunda-feira (14)Reprodução / TV Globo

"Eu estava vindo agora, às 6h25, de Niterói. Fui fazer um serviço próximo ao Plaza Shopping, no centro de Niterói. Atravessei a Ponte sentido Rio e foi quando eu observei um navio de grande porte vindo em direção à Ponte. Eu pensei, no momento, se eu acelerava o carro ou diminuía porque estava ventando muito e, devido ao vento, eu com pressa, estava querendo passar para chegar logo em casa e evitar aquela tempestade, aquela ventania", relatou o motorista de aplicativo, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo.



"Foi quando eu percebi que o navio estava muito próximo da Ponte. Ele ia colidir, foi quando eu tomei a atitude e falei: 'Vou gravar porque o navio vai bater na Ponte'. No momento que eu passei, foi a hora em que ele colidiu. Eu tomei um susto enorme, porque balançou a ponte, tremeu tudo, meu carro, inclusive, saiu um pouco da faixa que eu estava, indo pro lado, mas eu consegui segurar o volante numa boa. O navio colidiu, foi uma pancada muito forte e a gente pede a Deus que não tenha danificado a estrutura da ponte porque muitas pessoas precisam trafegar e passar por ali a trabalho. Enfim, graças a Deus ocorreu tudo bem", concluiu Belotte.



Churrasco no barco

O Rio de Janeiro definitivamente não é para amadores e a tranquilidade de cariocas e fluminenses, em meio a situações chocantes poderia facilmente virar objeto de pesquisas e estudos. Enquanto o navio colidia com a Ponte Rio-Niterói, paralisando todas as pistas da via, um grupo de pescadores observava o acidente do meio da Baía de Guanabara . Para acompanhar o desenrolar de toda a situação, a tripulação fazia um churrasco, com direito a cerveja gelada, dentro da pequena embarcação.

O acidente

No final da tarde da última segunda-feira (14), o cargueiro São Luiz, que estava à deriva sob a forte ventania que acometia a Baía de Guanabara, colidiu com a Ponte, provocando o fechamento da via nos dois sentidos. A Guarda Portuária e equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para controlar as operações consequentes ao acidente.

Foto compartilhada nas redes sociais mostra parte do guarda corpo da Ponte Rio-Niterói danificado após a colisão Reprodução / Internet

Três rebocadores foram acionados para realizar o trabalho de retirada do navio graneleiro (cargueiro de grãos). A embarcação estava ancorada na Baía Guanabara há seis anos e que a causa do acidente teria sido a corrosão das amarras pela ação do tempo. O impacto causou a quebra de algumas estruturas de concreto.

