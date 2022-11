Materiais apreendidos com suspeitos no Tanque, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 15/11/2022 09:55

Rio - Um homem foi preso e outros três adolescentes foram apreendidos na noite desta segunda-feira (14) após um roubo de veículo no Tanque, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, eles integram uma quadrilha especializada no roubo de carros.

A PM informou que policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para um roubo de veículo na região. Ao chegar no local da denúncia, a PM ressaltou que a equipe foi atacada por disparos de arma de fogo realizados por suspeitos dentro de um carro que passava pela Rua Comendador Siqueira, o que gerou um confronto.

Depois do conflito terminar, os policiais conseguiram prender um suspeito e apreender outros três menores. A equipe também encontrou o veículo que havia sido abandonado pelo grupo. Segundo a PM, os suspeitos são naturais do Morro da Covanca, comunidade localizada entre o Tanque e a Freguesia.

Junto com eles, foram apreendidos uma pistola, uma réplica de pistola, um bloqueador de sinal, munições e um carregador de pistola. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara).