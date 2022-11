Suspeito foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana) - Divulgação

Publicado 15/11/2022 12:00 | Atualizado 15/11/2022 12:12

Rio - Uma mulher foi agredida com uma garrafada na cabeça na manhã desta terça-feira (15) na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, Zona Sul do Rio, após roubarem seu celular. Segundo a Polícia Militar, ela passa bem.

De acordo com a PM, uma equipe do 2º BPM (Botafogo) abordou dois suspeitos no local. Os policiais então foram procurados por uma mulher dizendo que os homens roubaram o seu celular. A PM ressaltou que ela estava com sinais de violência na cabeça.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, também na Zona Sul, e passa bem, segundo a PM.

Os suspeitos reconhecidos pela vítima foram encaminhados para a 9ª DP (Catete) e depois conduzidos para a 12º DP (Copacabana). Um celular foi apreendido.