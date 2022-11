Douglas Braga Damasceno está desaparecido desde quarta-feira (9) - Reprodução

Douglas Braga Damasceno está desaparecido desde quarta-feira (9)Reprodução

Publicado 15/11/2022 11:08 | Atualizado 15/11/2022 11:18

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento do tatuador Douglas Braga Damasceno, de 31 anos. Segundo a família, ele saiu de casa no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na última quarta-feira (9) e não foi mais visto. Seu carro foi encontrado queimado no final de semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ao DIA, a mãe de Douglas, Silvia Lúcia Damasceno, de 48 anos, contou que seu primo foi até a residência do filho na quinta-feira (10), no entanto, não o encontrou. Vizinhos informaram para o homem que Douglas havia saído de casa no dia anterior. Preocupado, o familiar voltou ao local na sexta-feira (11), mas também não conseguiu contato com o tatuador.

Ainda na sexta-feira (11), agentes da 42ª DP (Recreio) informaram à família que o carro do tatuador foi visto pela última vez por volta de 1h de quinta-feira (10) em Santa Cruz. Por isso, o caso foi repassado à 36ª DP (Santa Cruz), que iniciou as investigações para localizar o homem.

Para auxiliar na investigação, familiares e amigos iniciaram uma campanha nas redes sociais em busca de informações sobre paradeiro de Douglas. Durante o final de semana, a família recebeu uma denúncia dizendo que o carro do tatuador foi encontrado carbonizado na Estrada Marapicu, uma área de mata e de difícil acesso, em Nova Iguaçu. Familiares foram até o local e confirmaram que o carro era de Douglas.

Policiais da 56ª DP (Comendador Soares) foram acionados, mas não encontraram nenhum corpo. De acordo com a Polícia Civil, uma perícia foi feita no veículo. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que irá continuar com a investigação. Contudo, os seis dias de desaparecimento seguem sendo angustiantes para a família.

"Está todo mundo chocado com isso. Desconheço que ele tenha alguma inimizade. Encontramos só o carro queimado. Ele é um menino muito correto, centrado e nunca teve uma situação dessa de sumir. A questão dele é o trabalho. Hoje eu estou conseguindo falar, mas está sendo desesperador. Onde eu moro hoje foi ele que me deu. Ele me ajudava em tudo que eu precisasse. Um bom filho, neto e amigo", lamentou a mãe do tatuador.

Silvia revelou, ainda, que o filho estava arrumando um apartamento para alugar no Recreio. O imóvel ficaria embaixo de seu estúdio e da residência. De acordo com a mãe, ele estava empenhado e animado em organizar esse local para gerar mais renda.

Douglas possui mais de 50 mil seguidores em uma rede social, que é utilizada para mostrar o seu trabalho com tatuagem, apontado por Silvia, como um sonho do rapaz. Ele foi paraquedista do Exército antes de entrar para o ramo das tattoos. "Os dois sonhos de criança ele conseguiu realizar", completou Silvia Lúcia.