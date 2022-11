Acusado foi preso após intenso trabalho de monitoramento dos agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). - Divulgação Pcerj

Publicado 24/11/2022 20:40 | Atualizado 24/11/2022 21:16

Rio – Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta quinta-feira (24), um homem pelo crime de estupro de vulnerável em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito não teve a identidade revelada.

De acordo com as investigações, o autor abusou sexualmente do neto da sua vizinha, à época com 11 anos. Conforme a própria vítima relatou, os abusos eram frequentes e o homem, sempre após os crimes, ameaçava a vítima, dizendo que, se ela contasse qualquer coisa a alguém, mataria sua avó.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória. Ele foi sentenciado a uma pena de 13 anos e quatro meses, em regime fechado.