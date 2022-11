Marlene trabalhava especificamente no núcleo financeiroda organização criminosa, que promovia a lavagem de dinheiro - Divulgação

Publicado 23/11/2022 22:54 | Atualizado 24/11/2022 07:27

Rio - A mulher de um dos líderes do tráfico do estado de Ceará, Marlene dos Santos Mesquita foi presa, nesta quinta-feira (23), em um hotel da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de organização criminosa. Marlene seria mulher de Anastacio Paiva Pereira, conhecido como 'Doze' ou 'Paizão'.

Anastacio é um dos traficantes mais procurados do Ceará. Radicado na cidade de Santa Quitéria, hoje tem influência em quase toda a região norte do estado, com atuação do litoral ao sertão cearense. Ele é apontado como o líder do Comando Vermelho no nordeste do país, tendo em seu desfavor quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, integrar organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores e entre outros. De acordo com a Polícia Civil, ele é indivíduo de extrema periculosidade e, mesmo à distância, comanda o tráfico.

O mandado de prisão de Marlene é por integrar a mesma organização criminosa de seu marido, especificamente no núcleo financeiro, que promovia a lavagem de dinheiro.

Ela foi capturada após o setor de inteligência da delegacia DESARME obter a confirmação de sua identidade com a Polícia Civil do Ceará. Os pais dela se hospedaram em uma pousada na ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, onde ela foi capturada ao visitá-los.

A mulher estava usando uma identidade falsa, em nome de Emanuele de Souza Oliveira, sendo autuada em flagrante pelo crime de uso de documento falso. Foram encontrados com ela telefones celulares, um notebook, joias, a quantia de R$ 11 mil em espécie e um veículo Fiat Toro.

Marlene estava morando no Rio há pelo menos dois anos, residindo em comunidades vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho, juntamente com seu marido.