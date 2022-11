Polícia Civil do Espírito Santo apreende cervejas adulteradas que seriam enviadas ao Rio de Janeiro - Reprodução/TV Gazeta

Polícia Civil do Espírito Santo apreende cervejas adulteradas que seriam enviadas ao Rio de JaneiroReprodução/TV Gazeta

Publicado 23/11/2022 21:11

Rio - A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) do Espírito Santo cumpriu, nesta quarta-feira (23), mandados de busca e apreensão em estabelecimentos envolvidos em esquema de adulteração de cervejas enviadas para o Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com a investigação, pelo menos três empresários de bares de Vila Velha e Grande Vitória lideram a quadrilha especializada em trocar os rótulos de cervejas mais baratas por marcas mais caras.



Na ação, diversas garrafas de cerveja foram recolhidas e levadas para passar por análise em laboratório. Ao todo, a especializada cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Três mandados foram cumpridos na casa de empresários suspeitos e outras três ordens judiciais em bares investigados. As informações são da TV Gazeta.



Os envolvidos não foram presos e podem responder por fraude fiscal. Essa foi a segunda fase da operação, que prendeu oito pessoas em junho deste ano no Espírito Santo.