Policiamento será reforçado em Copacabana onde acontecerá o Fifa Fan Fest durante o jogo do Brasil - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/11/2022 20:03 | Atualizado 23/11/2022 20:06

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou, nesta quarta-feira (23), um esquema de segurança especial para os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O planejamento de policiamento inclui o uso de drones e reforço de efetivo nos locais onde haverá concentração de torcedores, como pontos de exibição da partida.

De acordo com a Polícia Militar, o esquema começa a operar a partir das 14h, ou seja, duas horas antes do início da partida contra a Sérvia, às 16h.

Na orla de Copacabana, onde haverá evento com telão na areia da praia, policiais militares do 19ºBPM (Copacabana) atuarão junto com equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). O Grupamento Aeromóvel (GAM) usará drones para monitorar a movimentação de público.

De acordo com a corporação, somente em Copacabana, serão cerca de 300 policiais militares atuando para garantir a segurança da população que for à Fan Fest.