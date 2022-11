Polícia, com a ajuda de informações do Disque Denúncia, prendeu um homem em flagrante pelo crime de receptação - Reprodução

Polícia, com a ajuda de informações do Disque Denúncia, prendeu um homem em flagrante pelo crime de receptaçãoReprodução

Publicado 23/11/2022 17:54 | Atualizado 23/11/2022 18:06

Rio – A Polícia Militar, com a ajuda de informações do Disque Denúncia, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (23), um homem identificado como Luiz Felipe Dias Ferreira, em Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio, pelo crime de receptação.

As informações repassadas pelo canal de denúncias anônimas levaram os agentes da 39º BPM (Belford Roxo) a um imóvel localizado na Rua Central, no bairro Vila Pauline, onde encontraram diversas peças e partes cortadas de veículos, oriundos de desmanche de carros roubados, que foram apreendidas.

Segundo os agentes, uma das carcaças trata-se do veículo Renault Logan branco, produto de roubo no último dia 18 na Avenida Retiro da Imprensa, bairro Heliópolis, também em Belford Roxo.

O suspeito foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo).