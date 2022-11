Durante confronto, os criminosos conseguiram fugir - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/11/2022 17:50 | Atualizado 23/11/2022 17:52

Rio - Policiais militares à paisana trocaram tiros com criminosos, na tarde desta quarta-feira (23), durante uma tentativa de assalto na Rua Retiro dos Artistas, no Pechincha, Zona Oeste. De acordo com a PM, ninguém ficou ferido na ação.

Ainda segundo a corporação, dois agentes do 18°BPM (Jacarepaguá) estavam patrulhando a região, em uma viatura descaracterizada, e acabaram testemunhando uma tentativa de roubo a um automóvel na Rua Retiro dos Artistas.

Os dois criminosos armados em uma moto abordaram um veículo a frente, retirando a vítima com violência de dentro do automóvel. Diante da cena, os policiais militares reagiram e houve confronto. Em meio aos disparos, um dos criminosos fugiu à pé e outro a bordo da motociclista. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança da região.

A ocorrência foi encaminhada para a 41°DP (Tanque), que estará responsável pela investigação do caso.